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Yaşlılar hayat tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı - Son Dakika

Yaşlılar hayat tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı

27.12.2021 20:46

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) İletişim Fakültesi tarafından hayata geçirilen "Onlar Hayatın Öğretmenleri" projesi kapsamında ileri yaştaki vatandaşlar, gençlerle buluşturuluyor.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) İletişim Fakültesi tarafından hayata geçirilen "Onlar Hayatın Öğretmenleri" projesi kapsamında ileri yaştaki vatandaşlar, gençlerle buluşturuluyor.

FÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencilerinin hazırladığı proje ile farklı mesleklerden emekli olan ileri yaştaki kişiler, üniversiteli gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Fakültede düzenlenen programda tecrübelerini geçlerle paylaşan Gazi Huzurevinde kalan 74 yaşındaki emekli öğretmen Emine Beşe, AA muhabirine, bir milletin geleceğe dair en kıymetli hazinesi olan gençlerin, geleceğin ihtiyaçlarına göre bilgili ve idealist olarak yetiştirilmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin geleceğe hazırlanırken kendisinden önce gelenlerin hayat tecrübelerinden faydalanmalarının çok yararlı olacağını ifade eden Beşe, "Gençler bizim umudumuz, istikbalimiz, her şeyimiz. Onların umutlarını tazelemek ve dünyamıza ışık olarak geldiklerini, her birinden beklentilerimiz olduğunu hatırlatmak ve onların yaratıcı niteliklerini bozmadan kendi doğasında onlara yardımcı olabilmek çok önemli." dedi.

FÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar da hayata geçirdikleri proje ile genç ve yaşlı bireyleri buluşturmak suretiyle bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Beşe'nin de öğrencilere yaşam hikayesini ve hayat tecrübelerini anlattığını, onlara tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Çakar, şunları kaydetti:

"Hassasiyet anlayışı içerisinde bugün bir yaşam hikayesini ele aldık. Bu farkındalıkları oluşturmamızdaki en önemli sebep bir yandan öğrencilerimize hayata dair tecrübeleri aşılarken bir yandan da öğrencilerimizin bu farkındalığı bir hassasiyet ile topluma aktarmalarıydı. Bugün anlatılan yaşam hikayesi aslında en dikkat çeken uygulamalardan biri oldu. Öğrencilerimizle bu ve benzer etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz."

Yaşlılar hayat tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı
Yaşlılar hayat tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı
Yaşlılar hayat tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı
Yaşlılar hayat tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı
Yaşlılar hayat tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı
Yaşlılar hayat tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı
Yaşlılar hayat tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı
Yaşlılar hayat tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı

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Fırat Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Emekli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlılar hayat tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı - Son Dakika


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