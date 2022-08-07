Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza yedi - Son Dakika
Üye Girişi

Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza yedi

07.08.2022 10:50
Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza yedi

Elazığ'da yavru bir kediyi sokağa atan şahsa Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından 2 bin 724 lira ceza kesildi.

Elazığ'da yavru bir kediyi sokağa atan şahsa Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından 2 bin 724 lira ceza kesildi.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte bulvar üzerine gelen S.Ç., aracından çıkardığı yavru bir kediyi bir ağacın altına bıraktı. Ardından yavru kedinin içerisinde bulunduğu kutuyu da kaldırıma atan S.Ç. oradan uzaklaştı. Olayı gören duyarlı bir vatandaş durumu, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, daha 3-4 günlük olan kediyi alarak Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevine teslim etti.

Ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve S.Ç.'ye ulaşan HAYDİ ekipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. Maddesi 'ev hayvanını terk etmek' suçundan 2 bin 724 TL idari para cezası uyguladı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ'da araçta metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ'da araçta metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Elazığlı Pancar Üreticileri: 'Bize Su Veremediler, DSİ Bize Sahip Çıkmadı. Pancarımız Kurumaya Yüz Tuttu' Elazığlı Pancar Üreticileri: 'Bize Su Veremediler, DSİ Bize Sahip Çıkmadı. Pancarımız Kurumaya Yüz Tuttu'
Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza yedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:18 Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi
08:54 Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi: Ne desem yetmiyor
07:40 Binlerce ton tahıl! Ukrayna'dan gelen 3 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek
06:18 İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü
06:01 Çin meydan okumaya devam ediyor! Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikat yapacak
04:19 Küba'daki ham petrol depolama tesislerinde korkunç patlama: Ölü, kayıp ve yaralılar var
08:58 Netflix iflas edebilir! Kullanıcılarının sadece yüzde 1'i indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 10:50:49. #1.12#
SON DAKİKA: Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement