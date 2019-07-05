Elazığ'da yavru leylekler kurtarıldı
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Elazığ'da direkteki yuvada mahsur kalan 4 yavru leylek kurtarılarak koruma altına alındı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
'da direkteki yuvada mahsur kalan 4 yavru leylek kurtarılarak koruma altına alındı.
Merkeze bağlı Çağlar Köyü'nde bulunan direkteki yuvada anne ve baba leyleğin uzun zamandır gelmediğini ve yuvadaki 4 yavru leyleğin bitkin halde olduğunu fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Ekipler, elektrik firmasıyla irtibata geçerek sepetli kurtarma aracıyla ekip gönderdi.Ekipler, yuvalarında mahsur kalan yavru leylekleri kurtardı. Leylek yavruları Elazığ Belediyesi Bakım Evi'ne götürülerek, bakım ve tedavi altına alındı.
Leylek yavrularının uçma yeteneği kazandıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. - ELAZIĞ
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