Evde düşüp bacağını incitti, haber alınamayınca ekipler balkondan girerek kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Evde düşüp bacağını incitti, haber alınamayınca ekipler balkondan girerek kurtardı

29.08.2022 12:56
Evde düşüp bacağını incitti, haber alınamayınca ekipler balkondan girerek kurtardı

Elazığ'da yeğenlerinin haber alamadığı yaşlı vatandaş için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Elazığ'da yeğenlerinin haber alamadığı yaşlı vatandaş için itfaiye ekipleri seferber oldu. Evde düşüp bacağını inciten yaşlı vatandaş, ekiplerin balkondan eve girmesi ile kurtarıldı.

Olay, merkez Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, G.Ö., 2 gün önce evin içerisinde düşerek bacağını incitti. Düştüğü yerden kalkamayan vatandaştan haber alamayan yeğenleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkondan evin içine girerek bacağını inciten vatandaşı kurtardı. Yaralı vatandaş ekipler tarafından olay yerinde hazır halde bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Talihsiz kadın olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
TERK EDİLİNCE EVİ ATEŞE VERDİ TERK EDİLİNCE EVİ ATEŞE VERDİ İzolasyon çalışması yapılan çatı bir anda alev topuna döndü İzolasyon çalışması yapılan çatı bir anda alev topuna döndü Terk edilince evi ateşe verdi Terk edilince evi ateşe verdi
Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evde düşüp bacağını incitti, haber alınamayınca ekipler balkondan girerek kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:46 Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin lira
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: Evde düşüp bacağını incitti, haber alınamayınca ekipler balkondan girerek kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement