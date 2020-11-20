Elazığ'da yem yüklü iki römorku çaldıkları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da yem yüklü iki römorku çaldıkları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, yem yüklü iki römorku çaldıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, yem yüklü iki römorku çaldıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Bahçekapı Mahallesi'nde 2,5 ton yem yüklü 2 römorkun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Römorkların köylerde satılabileceği ihtimaline karşı kentteki tüm köy muhtarları ile irtibata geçen jandarma ekipleri, çalınan römorkları merkeze bağlı Pelte köyünde buldu. Hırsızlık zanlıları R.Y. (28), T.U. (30), A.Y. (21) ve İ.K. (21), düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bulunan 2 römork sahiplerine teslim edildi.

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