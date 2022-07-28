Baba, oğul ve amca son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Baba, oğul ve amca son yolculuklarına uğurlandı

28.07.2022 18:03
Baba, oğul ve amca son yolculuklarına uğurlandı

Elazığ'da yengelerinin cenazesine gitmek için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'da yengelerinin cenazesine gitmek için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 2 gün önce Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Elazığ'dan Muğla'ya cenazeye giden Necati Arıca (50), oğlu medikal ve tıbbi cihazlar bölümü öğrencisi Berkay Arıca (23) ve amca Aydın Arıca (52), Peugeot marka 23 ADE 034 plakalı otomobil ile yola çıktı. Berkay Arıca'nın kullandığı otomobil, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarından bulunan beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu. Kazada, 3'ü de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından baba, oğul ve amcanın cansız bedenleri memleketleri Elazığ'a getirildi. Yan yana tabutlara konan baba, oğul ve amca için Bölge Camii'nde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan namaza, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Namazının ardından cenazeler, Keban ilçesine bağı Sağdıçlar köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan 23 yaşında Berkay Arıca'nın kısa süre önce kanseri yendiği, ailenin de Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis memuru amcası Metin Arıca'nın kanserden ölen eşinin cenazesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, Aydın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba, oğul ve amca son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

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