Elazığ'da yeni çadır kentler kuruldu - Son Dakika
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Elazığ'da yeni çadır kentler kuruldu

6 saat önce

Elazığ Sivrice de meydana gelen 6.8'lik depremde dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor.

Elazığ Sivrice de meydana gelen 6.8'lik depremde dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8'lik Elazığ depreminde dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Belediye binası arkasında 97 AFAD çadırı kuruldu. Kurulan bu çadırlar da yarısından fazlasına vatandaşlar yerleşirken, bunun 5'i çocuklu aileler bulunmakta. Kurulan çadırlarda elektrik aktarımı yanı sıra sobalarda bulunmakta ve sağlık ekipleri görevlendirilmiş durumda. İhtiyaç duyan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından çadırlar kullanıma hazır durumda bulunduruluyor.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/İHA)

Elazığ'da yeni çadır kentler kuruldu

Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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