Elazığ'da yeni doğan buzağı şoke etti - Son Dakika
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Elazığ'da yeni doğan buzağı şoke etti

18.05.2022 11:52

Elazığ'da dünyaya gelen gözleri olmayan ve kafatası oluşmamış buzağı, görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ'da dünyaya gelen gözleri olmayan ve kafatası oluşmamış buzağı, görenleri hayrete düşürdü.

Bir vatandaşın ineği doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının normal olmadığını gören vatandaş durumu veteriner hekim Hikmet Biçer'e iletti. Bölgeye gelen veteriner hekim Biçer, yeni doğan buzağının gözlerinin olmadığını ve kafatası oluşumunun tamamlanmadığını gördü. Bu tür bir doğumun çok nadir görüldüğünü ifade eden Biçer, "Bu bir doğum anomalisi. Bu bazen genetik bir hastalığın sonucunda oluyor. Çok nadir görülen bir durum. Kafatası oluşumu olmamış, beyni derinin altında. İki gözü de yok. Burun kısmi bir şekilde oluşmuş. Ağzı var ama çene yapısı güçlü değil. Bu tür durumlarda buzağının yaşama şansı fazla yok. Çünkü çene yapısı oluşmadığı için beslenemez. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

Elazığ'da yeni doğan buzağı şoke etti
Elazığ'da yeni doğan buzağı şoke etti
Elazığ'da yeni doğan buzağı şoke etti
Elazığ'da yeni doğan buzağı şoke etti

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Kaynak: İHA

Veteriner, Elazığ, Doğum, Güncel, Son Dakika

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