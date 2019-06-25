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Elazığ'da "Yeni doğan Canlandırma" eğitimi

53 dakika önce

Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce sağlık personeline Yeni Doğan Canlandırma (NRP) eğitimi veriliyor.

Elazığ'da
Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce sağlık personeline Yeni Doğan Canlandırma (NRP) eğitimi veriliyor.
Bir otelde düzenlenen programda bebek ve yeni doğan ölümlerini en aza indirilmesi amacıyla doğum eyleminde görev alan, yeni doğan bebekler ile direk ilgili bütün çalışanlara "Yenidoğan Canlandırma Programı" eğitim veriliyor.
Üç gün sürecek eğitimine çok sayıda sağlık personel katılırken eğitim sonunda sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.
Elazığ Halk Sağlığı Müdürü Cahit Polat, bebek ölüm oranının ülkenin gelişmişliğini gösteren en önemli unsurlardan birisi olduğunu söyledi.
Ülke olarak sağlık alanınsa son yıllarda iyi çalışmalar yapıldığını kaydeden Polat, "Yani bir ülkede bebekler az ölüyorsa o ülke gelişmiş bir ülkedir. Ülkemizde Bu bağlamda sağlık bakanlığının son yıllarda yaptığı çok isabeti çalışmaları var. Bebek ölüm oranlarının oldukça küçük seviyelere indirmeyi başarmıştır. ve gelişmiş ülkeler arasında yerini almıştır." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:22 Kaynak: AA
Bebek, Elazığ, Güncel
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