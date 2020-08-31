Elazığ'da yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı - Son Dakika

Elazığ'da Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan eğitim öğretim yılının açılış programı Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulun'da yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün de katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve ilk ders zilinin sembolik olarak çalınmasıyla başladı.

Gürtürk, burada yaptığı açıklamada yeni eğitim öğretim yılı yaşanan salgın dolayısı ile uzaktan eğitim yoluyla başladığını hatırlattı.

Yeni eğitim öğretim için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Gürtürk, "İlimizde EBA destek noktaları açıldı. İnternet ve televizyona erişimi olmayan çocuklarımız buralarda eğitim ve öğretim alacak. Okullarımızda da tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Özellikle hijyen konusunda öğretmenlerimize yönelik olarak bilgilendirme yapıldı, okullarımız hazırlandı."dedi.

Uzaktan eğitimin 21 Eylül'e kadar süreceğini ifade eden Gürtürk, şöyle konuştu:

"Velilerimizden şunu istiyorum; İl Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinde yapılacak olan uzaktan eğitim programları yayınlandı. Mutlaka çocuklarımız okullarına geliyormuş gibi hazırlanıp bu dersin başına geçmeli EBA TV'den ve uzatan eğitimden tüm imkanlarını kullanarak çocuklarımızı bu yönde güçlendirmeleri ve yönlendirmeleri gerekiyor."