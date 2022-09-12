Elazığ'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Elazığ'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

Koç İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende halk oyunları ekibi ve Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Törende konuşan Vali Ömer Toraman, okulların açılmasının her zaman büyük bir heyecan kaynağı olduğunu söyledi.

Eğitim döneminin kentte büyük bir heyecanla başladığını ifade eden Toraman, şöyle dedi:

"Velilerden ricamız çocuklara iyi bir anne ve baba olarak yaklaşmak. Öğretmenlik işini öğretmenlere bırakmakta büyük fayda var. Bir yerde bir öğretmen varsa orada eğitim öğretim vardır. Sınıf olmazsa materyal olmasa da bir öğretmenin varlığı orada eğitim öğretim faaliyetinin yürütülmesine yeterlidir. Bu nedenle öğretmenlerimizi çok önemsiyoruz."

Törene, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nahit Yerebasan, Elazığ AK Parti milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile veliler katıldı.