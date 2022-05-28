Elazığ'da yeni Jandarma Karakolu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da yeni Jandarma Karakolu açıldı

28.05.2022 16:55
Elazığ'da yeni Jandarma Karakolu açıldı

Elazığ'da merkeze bağlı Mollakendi Beldesinde yapımı tamamlanan Mollakendi Jandarma Karakolu açıldı.

Elazığ'da merkeze bağlı Mollakendi Beldesinde yapımı tamamlanan Mollakendi Jandarma Karakolu açıldı.

Elazığ'da merkeze bağlı Mollakendi Belde Belediyesinde Mollakendi Jandarma Karakol Komutanlığı yeni binası hizmete açıldı. Bin 610 metrekare alan üzerinde 45 günde yapımı tamamlanan karakol, kurdele ve kurban kesilerek dualar eşliğinde hizmete girdi.

Karakolun açılışında konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, "Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızın teklifi valilik makamının oluru ile geçici Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasını Valimiz Dr. Ömer Toraman'ın özverisi ve desteğiyle en kısa sürede tamamladık. Bu karakol halkımızın 7 gün 24 saat emrinde olacaktır. Güven ve başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne yüce milletimizin sevgi ve güvenine mahzar olmuş Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri ulusumuzun takdirini kazanmıştır. Mollakendi Jandarma Karakol Komutanlığı ilk olarak 1955 yılında 4. Murad Camii'nin yanında bulunan kerpiç hizmet binasında açılmıştır. 1963 yılında kerpiç bina yıkılarak yerine betonarme bina yapılmış, 1992 yılına kadar burada hizmet veren karakol arsanın ve binanın yetersizliğinden dolayı Bingöl yolu üzerinde yapılan karakol binasına taşınmıştır. 2013 yılında kapatılan karakol beldemizde vatandaşlarımızın jandarmaya müracaatlarını kolaylaştırmak, hizmeti vatandaşlara götürmek ve meydana gelmesi muhtemel olaylara kısa sürede müdahale etmek maksadıyla. Mollakendi Geçici Jandarma Asayiş Karakolunun açılmasına karar verilmiştir. Mollakendi Geçici Asayiş Karakol Komutanlığı, Mollakendi beldesi Merkez Mahallesi'nde bin 610 metrekare arsa üzerinde Jandarma İstikam Komutanlığı iş gücü marifetiyle 14 Mart 2022 tarihinde yapımına başlanmış, 30 Nisan 2022 tarihinde 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır" dedi.

Öte yandan, karakol açılışında İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, belde de yaşayan küçük çocuğu makam koltuğuna oturtması renkli görüntülere sahne oldu.

Açılış programına, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve belde sakinleri katıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da yeni Jandarma Karakolu açıldı
Elazığ'da yeni Jandarma Karakolu açıldı
Elazığ'da yeni Jandarma Karakolu açıldı
Elazığ'da yeni Jandarma Karakolu açıldı
Elazığ'da yeni Jandarma Karakolu açıldı

YORUMLAR
500
Elazığ'da hafif ticari araç sürüye çarptı, 16 koyun telef oldu Elazığ'da hafif ticari araç sürüye çarptı, 16 koyun telef oldu Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı
Kaynak: İHA

Jandarma Karakolu, Mollakendi, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yeni Jandarma Karakolu açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:47 Tunceli'de fuhuş çetesi çökertildi! Kullanılan kod adlar dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
16:02 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 16:59:49. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da yeni Jandarma Karakolu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement