Yeni normalleşme süreciyle nikah daireleri ve düğün salonlarında hareketlilik başladı - Son Dakika

Yeni normalleşme süreciyle nikah daireleri ve düğün salonlarında hareketlilik başladı

02.03.2021 16:13

Elazığ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle nikah daireleri ile düğün salonları faaliyete geçti.

Elazığ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle nikah daireleri ile düğün salonları faaliyete geçti.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan kentte, Elazığ Belediyesi Kültür Park Evlendirme Dairesi, evliliğe adım atmak isteyen çiftlerin nikahlarını açık alanda, terasta kıydı.

Nikah memuru, gelin ve damat ile iki şahidin katılımıyla gerçekleştirilen törenlerde, yeni çiftler, dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Çiftlerin evlilik cüzdanlarının dezenfekte edilerek takdim edildiği törende, hatıra için çektirilen fotoğraflarda çok az kişi yer aldı.

Evlenmek üzere Elazığ Belediyesine başvuran çiftlerden Fatma Bal ve Abdullah Aydoğdu, açık havada kıyılan nikah töreninde, evlendirme memuru Özkan Demirel'in huzurunda evlendi.

Gelin Fatma Bal, salgın nedeniyle 3 aydır erteledikleri nikahlarını bugün kıymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması temennisinde bulunan Bal, "3 aydır bu mutlu günümüzü bekliyoruz, çok şükür bugün geldi, kısıtlamalar kalktı, çok mutluyuz. Allah herkese böyle bir günü nasip etsin inşallah. İnşallah herkese nasip olur, bugün en mutlu günümüz." dedi.

Düğün salonu işletmecileri konuklarını bekliyor

Düğün salonu işletmecisi Serkan Gürtürk ise kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem ve ardından Kovid-19 salgınından, bir çok işletmenin olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Tüm olumsuzluklara rağmen sabırla bu kötü günlerin geçmesini beklediklerini ve yayımlanan yeni genelgenin az da olsa kendilerini rahatlattığını aktaran Gürtürk, şöyle konuştu:

"Biz buradan düğün yapmak isteyen çiftlerimize çağrıda bulunuyoruz. Bütün Elazığ'daki salonlarımız ve kendi işletmemiz, salgın kurallarına uygun şekilde dizayn edilmiş durumda. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda çalışmalarımızı, hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bir an önce düğün yapmak isteyen çiftlerimiz gelip randevularını alsınlar, rezervasyonlarını yapsınlar."

Düğün salonu yetkilisi Ferhat Aslan ise yeni genelge ile düğünlerini yapmak isteyen çiftlerin kendilerini telefonla arayarak ya da bizzat gelerek randevu talebinde bulunmaya başladıklarını dile getirdi.

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamadan dolayı bazı çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldıklarını ancak devletin çalışanlara sağladığı 1400 liralık ödeme ve yardımlarla bu zorlu süreci atlatmayı başardıklarını anlatan Aslan, şunları söyledi:

"Düğün yapmak isteyen çiftlerimiz ve konuklarımız gönül rahatlığıyla gelebilirler, düğünlerini yapabilirler. Tabi bu bir saat içerisinde elimizden gelen çabayı göstereceğiz, bu mutlu günlerinin güzel geçmesini sağlayacağız. Yine bu bir saatlik tören için yüksek meblağlar değil ona göre fiyat sağlayacağız, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına çerçevesinde düğünlerimizi gerçekleştireceğiz."

Yeni normalleşme süreciyle nikah daireleri ve düğün salonlarında hareketlilik başladı
Yeni normalleşme süreciyle nikah daireleri ve düğün salonlarında hareketlilik başladı
Yeni normalleşme süreciyle nikah daireleri ve düğün salonlarında hareketlilik başladı
Yeni normalleşme süreciyle nikah daireleri ve düğün salonlarında hareketlilik başladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni normalleşme süreciyle nikah daireleri ve düğün salonlarında hareketlilik başladı - Son Dakika


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