Elazığ'da yeni yıl öncesi denetim - Son Dakika
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Elazığ'da yeni yıl öncesi denetim

6 saat önce

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından yeni yıl öncesi denetimler yoğunlaştırıldı.

Elazığ'da yeni yıl öncesi denetim, System.String[]

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından yeni yıl öncesi denetimler yoğunlaştırıldı.


Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri yeni yıl öncesi vatandaşın huzuru ve sağlığını korumak amacıyla denetimlerini arttırdı. Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerin zabıta ekipleri tarafından yapıldığı belirtilirken, yeni yıla saatler kala gıda satışı yapan işletmeler, restoran, kafe ve marketlere yönelikte uygulamaların arttırıldığı aktarıldı.


Belediyeden yapılan açıklamada" Gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri, genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin üretimi, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konular titizlikle denetlendi.Eksikleri bulunan iş yerlerine resmi uyarılar yapıldı"denildi. - ELAZIĞ

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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