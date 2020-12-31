Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral - Son Dakika

Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral

31.12.2020 18:25
Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral, System.String[]

Medical Park Elazığ Hastanesi yeni yıl öncesi sağlık çalışanları için Covid-19 tedbirlerine dikkat edilerek moral etkinliği düzenledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi yeni yıl öncesi sağlık çalışanları için Covid-19 tedbirlerine dikkat edilerek moral etkinliği düzenledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Koranavirüs (Covd-19) ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için moral etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında yeni yılları kutlanan sağlıkçılara hediye ve gül verildi.

Sağlık çalışanları için zor bir yılın geride kaldığını belirten Hastanenin Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürü Esin Yamaç Erten, "Hastane olarak bugün 2020 yılını uğurlarken güzel bir organizasyon gerçekleştirdik.Tüm sağlık çalışanlarımızın yüzünde tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. 2021'e girerken çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak amaçlı çeşitli hediyeler verdik. 2021 yılından beklentimiz sağlık" dedi.

2020 yılının dünya için çok zor geçtiğini aktaran Dr. Tayfun Kermenli de "Pandemi nedeniyle 2020 yılı sağlık çalışanları açısından yorucu ve stresliydi. Hastanemiz yılbaşında güzel bir etkinlik yaptı. Bu da bize moral oldu. Enerjimizi toparlayabilmek açısından iyi oldu" diye konuştu.

Zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Dr. Birol Yıldız ise "Sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasını gerektiren Covid-19 enfeksiyonu ile karşı karşıya kaldık. Hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarını minnetle anıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına minnetlerimizi iletiyoruz. 2021 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini istiyoruz. 2021'e saatler kala yönetim ekibimiz ve sosyal aktivitelerden sorumlu müdürümüz Esin Hanım bizi unutmadı ve mutlu etti" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral
Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral
Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral
Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral
Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral

Medical Park, Koronavirüs, Yeni Yıl, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da yeni yıl öncesi sağlıkçılara moral - Son Dakika


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