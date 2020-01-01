Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu - Son Dakika

Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu

6 saat önce

Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 00.03'te dünyaya geldi.

Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu, System.String[]

Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 00.03'te dünyaya geldi. Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez'de Emir Ali ismi verilen yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.


Elazığ'da 2020 yılının ilk bebeği Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.03'te dünyaya normal doğumla geldi. Ömer (35) ve Meryem (33) Yıldız çiftinin 3'üncü erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Emir Ali ismi verildi. 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez' de yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.


3'üncü çocuklarını dünyaya getirdikleri için mutlu olduğunu dile getiren Anne Meryem Yıldız, " Yılın ilk çocuğu olduğu için vali bey de ziyaretimize geldi. 3'üncü çocuğumuz olduğu için de mutluyum.Çocuğumuz ile beraber çok mutluyuz" dedi.


Mutluluğunu aktaran Babaanne Nafiye Yıldız ise " iki erkek bir de kız toplamda 3 torunum oldu. Allah, herkese de nasip etsin. Vali de bizleri ziyaret etti, hediyeler verdi. Allah, kendisinden razı olsun ve başımızdan eksik etmesin. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.


Aileyi, Vali Vekili Dönmez'in yanı sıra, İl Jandarma Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ziyaret etti. - ELAZIĞ

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Emir Ali, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız

Son Dakika Haberleri
09:07 İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı 1 - Son Dakika
09:07 Ankara'da yangın faciası 4 ölü -ek - Son Dakika
09:06 Antalya'da denizin dibi atıkla dolu - Son Dakika
09:05 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika
09:05 ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 09:09:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]