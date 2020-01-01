Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu - Son Dakika

ELAZIĞ'da, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Emir Ali' ismi verildi.

Elazığ'da 2020 yılının ilk bebeği, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.03'te dünyaya geldi. Ömer (35) ve Meryem Yıldız (33) çiftinin 3'üncü erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Emir Ali ismi verildi. 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeği, Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez ziyaret ederek altın taktı.