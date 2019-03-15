Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yeni Zelanda da Yaşanan Saldırı Kınandı

Elazığ'da Yeni Zelanda da Yaşanan Saldırı Kınandı

2 saat önce

TÜGVA Elazığ şubesi tarafından, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırı kınandı.

Elazığ'da Yeni Zelanda da Yaşanan Saldırı Kınandı, System.String[]
TÜGVA Elazığ şubesi tarafından, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırı kınandı.

Sürsürü Mahalllesi'nde bunan Yeşil Camiinde Cuma namazı sonrası bir araya gelen Elazığ TÜGVA Üniversite Teşkilatı üyeleri,Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bu sabah aldıkları haberle sarsıldıklarını ifade eden Üniversite Teşkilatı Basın Sözcüsü Furkan Koçak, "Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi, ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de Kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:29 Kaynak: İHA

Elazığ, Yeni Zelanda, Güncel
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