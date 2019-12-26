Elazığ'da Yenidoğan Canlandırma Eğitimine katılanlara sertifika verildi - Son Dakika
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Elazığ'da Yenidoğan Canlandırma Eğitimine katılanlara sertifika verildi

6 saat önce

Elazığ'da yenidoğan ölümlerinin en aza indirilmesi amacıyla yapılan sağlık personellerine yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

Elazığ'da Yenidoğan Canlandırma Eğitimine katılanlara sertifika verildi, System.String[]

Elazığ'da yenidoğan ölümlerinin en aza indirilmesi amacıyla yapılan sağlık personellerine yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.


İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bebek ve yeni doğan ölümlerinin en aza indirilmesi amacıyla doğum eyleminde görev alan sağlık personeline yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi (NRP) düzenlendi.Bir otelin konferans salonunda yapılan uygulayıcı eğitim programına kadın doğum ve anestezi uzmanları, 112 Acil Komuta Merkezi ile kadın doğum servislerinde görevli hemşire, ebelerden oluşan 50 kursiyer katıldı. 3 gün süren eğitim sonrası Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu ile İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat tarafından sertifikaları verildi.


Daha rahat bir sağlık hizmeti sunmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için gayret sarf edildiğini belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat: "Bu konuda her geçen gün kendimizi güncellememiz lazım ki halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunalım. İl Sağlık Müdürlüğü olarak buradaki amaç yenidoğan bebeklerimize müdahalede bulunan doktor, ebe, hemşire ve ilgili çalışanların canlandırma algortimasını standart hale getirerek, bebek ölümlerini en aza indirmektir. Hiç kuşkusuz bebek ölümlerinin az olması bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en temel parametrelerden biridir. Bu bağlamda Türkiye gelişmiş ülkeler arasındaki yerini almıştır" dedi. - ELAZIĞ

İl Sağlık Müdürlüğü, Yenidoğan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
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