Elazığ'da yerli ve milli 'Görüntü Tabanlı Spermiogram Test Sistemi' geliştirildi - Son Dakika

Elazığ'da yerli ve milli 'Görüntü Tabanlı Spermiogram Test Sistemi' geliştirildi

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından, KOSGEB desteğiyle yerli ve milli 'Görüntü Tabanlı Spermiogram Test Sistemi' (GTASTS) yapıldı. Sistemle iyi cins hayvanların yetiştirilmesi ve ilerleyen aşamalarda, tüp bebek merkezlerinde döllenme konusunda uzmanlara yardımcı olunması hedefleniyor.

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Avcı tarafından, 2 yıl önce başlatılan 'Görüntü Tabanlı Spermiogram Test Sistemi' Projesi, KOSGEB tarafından desteklenerek ortaya çıkarıldı. Sistem hareketlilik, morfoloji ve konsantrasyon analizini bir arada otomatik olarak yaparak, Türkiye'de ilk oldu. Yerli ve milli olarak geliştirilen sistem, gelişmiş görüntü işleme ve yapay zeka tekniklerini kullanırken, hayvancılıkta suni tohumlama ve ırk ıslahında iyi cins hayvanların yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sistemin tüp bebek merkezlerinde döllenme konusunda, uzmanlara yardımcı olması hedefleniyor.

PROJE BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Konuya ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Engin Avcı, projenin başarıya ulaştığını ifade ederek, "Projemizi, KOSGEB Ar- Ge ve İnovasyon programı içinde gerçekleştirerek, başarıyla sonuçlandırdık. Geliştirilen GTASTS sistemi ile insan ve hayvanlarda, daha çok boğa, aygır, koç ve teke üzerine çalışma yaptık. Sperm numunelerini motilite yani hareketlilik, morfoloji yani biçimsel özelliklerin çıkarılması, konsantrasyon analizi yani birim alanına düşen sperm hücrelerin sayılması şeklinde yoğunlaştırarak, bu modülleri oluşturduk. Bu modülleri oluştururken, genel anlamda yapay zeka ve görüntü işlemenin en ileri tekniklerini kullandık. GTASTS hayvancılıkta suni tohumlama ve ırk ıslahında, özellikle iyi cins hayvanların yetiştirilmesi konusunda gerçekten Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak" dedi.

İLK YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Şu an Türkiye'de, hem insanlar hem de hayvanlarda otomatik sperm analizi alanında motilite, morfoloji ve konsantrasyon analizinin bir alanda kullanıldığı herhangi bir yerli üretim olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Avcı, şöyle konuştu:

"GTASTS ile insan modülünü de geliştirerek, insanlarda, özellikle tüp bebek merkezlerinde, döllenme konusunda uzmanlarımıza yardımcı olması için çalıştık. Sistem, yapay zeka ve makine öğrenmesinin ileri tekniklerini kullanarak ortaya çıkarıldı. Ülkemizde hem insanlar hem de hayvanlarda, otomatik sperm analizi alanında şu an motilite, morfoloji ve konsantrasyon analizinin bir alanda kullanıldığı, hepsinin aynı anda olduğu herhangi bir yerli üretim yok. Şu an piyasada her üçünün de tam otomatik bir şekilde tanınmasını gerçekleştiren herhangi bir yerli üretim olmadığı için, bu yönde ülkemizin milli ve yerli teknolojisini geliştirme adına, bu konuda başarıya ulaştığımızı düşünüyorum."