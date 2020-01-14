Elazığ'da, yeşil reçeteyle satılan 231 hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da, yeşil reçeteyle satılan 231 hap ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da, yeşil reçeteyle satılan 231 hap ele geçirildi

6 saat önce

ELAZIĞ'da polisin şüphe üzerine A.D.'nin üzerinde yaptığı aramada Türkiye'de yeşil reçeteyle satılabilen 231 hap ele geçirildi.

Elazığ'da, yeşil reçeteyle satılan 231 hap ele geçirildi, System.String[]

ELAZIĞ'da polisin şüphe üzerine A.D.'nin üzerinde yaptığı aramada Türkiye'de yeşil reçeteyle satılabilen 231 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine A.D.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada Türkiye'de satışı yeşil reçeteyle yapılan 231 hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, A.D. ise gözaltına alındı.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:49 Kaynak: DHA
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