Son Dakika › Güncel › Elazığ'da, yeşil reçeteyle satılan 231 hap ele geçirildi - Son Dakika
Elazığ'da, yeşil reçeteyle satılan 231 hap ele geçirildi
6 saat önce
ELAZIĞ'da polisin şüphe üzerine A.D.'nin üzerinde yaptığı aramada Türkiye'de yeşil reçeteyle satılabilen 231 hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:49 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da polisin şüphe üzerine A.D.'nin üzerinde yaptığı aramada Türkiye'de yeşil reçeteyle satılabilen 231 hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine A.D.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada Türkiye'de satışı yeşil reçeteyle yapılan 231 hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, A.D. ise gözaltına alındı.
Son Dakika Son dakika: Ateşkes masasını terk eden darbeci Hafter'e, Türkiye'den ilk tepki geldi Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor