Elazığ'da, yeşil reçeteyle satılan 231 hap ele geçirildi - Son Dakika

ELAZIĞ'da polisin şüphe üzerine A.D.'nin üzerinde yaptığı aramada Türkiye'de yeşil reçeteyle satılabilen 231 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine A.D.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada Türkiye'de satışı yeşil reçeteyle yapılan 231 hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, A.D. ise gözaltına alındı.