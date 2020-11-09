Elazığ'da yetim 500 çocuğa hediye - Son Dakika

Elazığ'da hayırseverlerin desteğiyle 500 yetim çocuğa kışlık bot ve mont alınarak hediye edildi.

İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu tarafından belirlenen 500 yetim çocuğa kışlık bot ve mont alınması için çalışma yapıldı. Hayırseverlerin desteğiyle belirlenen çocuklar, mağazaya götürülerek kendi istediklerin bot ve mont alımı yapılarak hediye edildi.

Derneğin Yetim Komisyonu Hanım Birim Sorumlusu Nevruz Demir Bayer, "5 yıldır 'Yetimler üşümesin" sloganıyla yürütülen çalışmayla bugün 500 yetim çocuğumuza bot ve mont hediye ettim Hz. Peygamber'in şefaatine nail olmak istiyorsak, ahirette O'na komşu olmak istiyorsak yetimlerin hayatlarına girebilmeli ve yüreklerine dokunabilmeliyiz. Milletçe geçirdiğimiz bu zor zamanlarda çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli olduğundan gerekli önlemlerimizi alarak etkinliğimizi büyük bir dikkat içerisinde yapmaktayız. 'Mutlu olmak istiyorsan mutlu et' sloganımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Desteğini esirgemeyen değerli işadamlarımıza teşekkür ediyoruz"dedi. - ELAZIĞ