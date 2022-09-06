İki öğrencisi şehit olan spor salonu işletmecisinden duygulandıran afiş - Son Dakika
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İki öğrencisi şehit olan spor salonu işletmecisinden duygulandıran afiş

06.09.2022 11:22
İki öğrencisi şehit olan spor salonu işletmecisinden duygulandıran afiş

ELAZIĞ'da, yetiştirdiği 2 öğrencisi şehit olan spor salonu işletmecisi ve antrenör Fatih Sayer (45), şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor.

ELAZIĞ'da, yetiştirdiği 2 öğrencisi şehit olan spor salonu işletmecisi ve antrenör Fatih Sayer (45), şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. Sayer, salonun camına da 'Bu salonda şehit yakınları ve gazilerimiz ücretsiz spor yapabilirler. Bedelleri ödenmiştir' yazılı afiş astı.

Kentte, Akpınar Mahallesi'nde spor salonu işletmecisi ve antrenör Fatih Sayer, 2016'da yetiştirdiği öğrencilerinden Asteğmen Ömer Baydilli, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrol noktasına bombalı araçla yapılan saldırıda şehit olduktan sonra şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz hizmet vermeye başladı. Sayer, salonun camına da 'Bu salonda şehit yakınları ve gazilerimiz ücretsiz spor yapabilirler. Bedelleri ödenmiştir' afişi astı. Afiş, görenleri duygulandırırken, Sayer'in yetiştirdiği bir diğer öğrencisi Piyade Teğmen Canbert Tatar da 2020'de Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlamada şehit oldu.

'HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ'Şehitlerin ve gazilerin haklarını ödeyemediklerini ifade eden Sayer, "Bu salonda şehit yakınlarına ve gazilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Daha öncesinde de bu uygulamalar bazı iş yerlerinde vardı. Gazilerimizin şehitlerimizin hakları ve emekleri maddi veya manevi hiçbir şekilde ödenemez. Onlar, canları ve kanlarıyla bedel ödediler. Bizim onlardan bir beklenti içerisinde olmamız yanlış olur. Bu uygulamanın Elazığ ve diğer illerimizde de yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü, onlar gencecik hayatlarını verdiler. Ailelerini çocuklarını geride bıraktılar. Burada askeri ve polis okullarına binin üzerinde öğrenci hazırladım. Şu an görev yapan öğrencilerim var. Burada yetiştirip hazırladığım 2 şehidim var. Bu uygulamadan dolayı vatandaşlardan, askerlerden ve polislerden çok olumlu tepkiler alıyorum. Kapının önünden geçerken yazıyı görenler, içeri gelerek teşekkür ediyorlar. Kimileri çayımızı içiyor, kimileri ise teşekkür ederek gidiyor. Bu bize onur veriyor. Fakat şehit ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz. Aileleri olsun, çocukları olsun haklarını bize helal etsinler" dedi.'BURASI KENDİ YERİMİZ GİBİ'Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar'ın ağabeyi Gökhan Salgar da, "2016'nın son aylarında Fatih hocayla tanıştık. O dönemden beridir ara ara spor salonuna geliyorum. Böyle bir uygulama olduğunu da Elazığ'da ilk defa burada gördüm. Burası kendi yerimiz ve evimiz gibidir. Birkaç defa ben ücret konusunu kendisine açtım. Ücret vermeyi teklif ettim. Fakat beni başka spor salonuna yönlendirdi. Bize, 'Sizin bedeliniz ödenmiştir. Siz bilirsiniz, gelmek istemiyorsanız gelmeyebilirsiniz' dedi. Ben yıllardır ara ara gelirim buraya. Canım sıkılınca da gelir çay içerim. Şehitlik güzel bir mertebe. Kardeşim gibi binlerce şehit var. Hepsinin mekanı cennet olsun" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Elazığ, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki öğrencisi şehit olan spor salonu işletmecisinden duygulandıran afiş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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