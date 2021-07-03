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Elazığ'da yetiştirilen alabalık ve Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor - Son Dakika

Elazığ'da yetiştirilen alabalık ve Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor

03.07.2021 11:44

Türkiye'de alabalık üretiminde ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen Türk somonu ve alabalık, ihraç edildiği 30 ülkede lezzetiyle talep görüyor.

Türkiye'de alabalık üretiminde ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen Türk somonu ve alabalık, ihraç edildiği 30 ülkede lezzetiyle talep görüyor.

Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki modern çiftliklerde geçen yıl 23 bin ton alabalık üretimi gerçekleştirilirken bu üretimin yarıdan fazlasını tek başına karşılayan Gümüşdoğa Su Ürünleri her yıl ortalama 10 bin ton alabalık ve somunu bünyesindeki balık işleme tesisinde fileto, iç alma, taze ve donuk olarak işleyip yurt dışına ihraç ediyor.

Bu yılın ilk 6 ayında 10 bin ton alabalık ve somon üretimi yapan firma, işlenmiş 3 bin ton Türk somonu ile 2 bin ton alabalığı başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere Amerika, Japonya, Kanada, Vietnam gibi ülkelere ihraç etti.

"Türk somunun lezzeti ve kalitesiyle ihracat ağı genişliyor"

Balık İşleme Tesisi Müdürü Deniz Erden, AA muhabirine, Fırat Nehri'nin su kalitesi, soğukluğu, oksijen miktarı ve debisinden dolayı son derece kaliteli ve lezzetli alabalık ve somon yetiştirilmesine imkan

sağladığını belirtti.

Lezzeti ve kalitesinden dolayı özellikle Türk somununun her geçen yıl ihracat ağını daha da genişlettiğini ve bugüne kadar işlenmiş olarak ihracat yaptıkları 30 ülkeden yoğun talep aldıklarını ifade eden Erden, "Keban ilçesinde yetiştiricilik yoluyla ürettiğimiz ürünler dünya çapında çok fazla talep görüyor, balıklarımız çok beğeniliyor. Özellikle Türk somonu ile ilgili gelen siparişlere yetişemiyoruz." dedi.

Somonların yurt dışındaki üst sınıf market zincirlerinde satışa sunulduğunu ve direk tüketiciye ulaştığını aktaran Erden, Amerika, Japonya, Kanada, Avrupa ve Rusya'da ciddi bir talep artışının olduğunu kaydetti.

"Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Erden, Fırat Nehri'nde yetişen Türk somonunun kalitesi ve lezzetiyle Elazığ'ın adını tüm dünyaya duyuran bir konuma geldiğini dile getirdi.

Üretimlerinin yüzde 100'ü yurt dışına ihraç edildiğini, bu nedenle istihdam ettikleri 450 çalışanın maaşlarını dolayısıyla dünya ülkelerinin ödediğini aktaran Erden, "Burada alabalık ve somon iç alma, fileto, taze ve donuk olarak üretim yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 11 bin ton alabalık ve somon işledik, bu balıkların yaklaşık 4 bin tonunu ihraç ettik. Bu yıl ilk 6 ayda 10 bin ton alabalık ve somon işleyerek bununda 3 bin tonunu somon ve 2 bin tonu porsiyon alabalık olarak ihraç ettik. Şu anda yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sezonda günlük 130 ton balık işleniyor"

Üretim sezonunun en yoğun döneminde modern tesislerinde hijyenik koşullarda günlük 130 ton balık işlediklerini aktaran Erden, artan yurt dışı taleplerine yetişebilmek için her geçen yıl hem üretimlerini hem de istihdamlarını daha da arttırmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Erden, "Önümüzdeki yıllarda üretimlerimizi aynı şekilde destekleyecek ve inşallah daha farklı ülkelere daha çok ülkeye ihracat hedefi ağımızı genişletebilecek seviyelere ulaşacağız." diye konuştu.

Alabalık çiftlikleri sorumlusu su ürünleri mühendisi İbrahim Özel ise dünya genelinde Türk somununa olan talep artışından dolayı üretimlerine bu yönde ağırlık verdiklerini kaydetti.

Özel, yıl sonuna kadar 15 bin ton somon ve alabalık yetiştirip bunları işleme tesisinde işleyerek yurt dışına ihraç etmeyi hedeflediklerine işaret ederek, bu yıl kuraklıktan dolayı bazı sıkıntılar da yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Elazığ'da yetiştirilen alabalık ve Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor
Elazığ'da yetiştirilen alabalık ve Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor
Elazığ'da yetiştirilen alabalık ve Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor
Elazığ'da yetiştirilen alabalık ve Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor

Fırat Nehri, İhracat, Elazığ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da yetiştirilen alabalık ve Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor - Son Dakika


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