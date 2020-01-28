Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1607 vatandaşımız yaralandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremde yıkılan binaların sorumlularıyla ilgili soruşturma başlattı.

378 BİNA YIKILDI

Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 13 bin 346 binadan 378'inin yıkıldığı, 3 bin 249'unun ağır hasar gördüğü açıklandı.

Elazığ ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıkları, deprem sonrası gelen ihbarlar ve teknik çalışma raporlarıyla birlikte yıkılan binalarla ilgili soruşturmaları derinleştirecek.

İŞ YERİ OLARAK KULLANILAN KATLARIN KOLONLARI KESİLMİŞ

Depremde yıkılan binaların çoğunun 30- 40 yıllık olduğu ve önceki depremlerde de hasar gördüğü öğrenildi. Bölgedeki bazı apartmanların alt katlarının iş yeri olarak kullanılması sebebiyle kolonlarının kesildiği ihbarları incelemeye alındı.

SORUMLULAR ARAŞTIRILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin deprem bölgesinde yaptıkları incelemeler sonucu hazırladıkları raporların, soruşturmalara yön vereceği belirtildi. Hazırlanacak raporlara göre, sorumluluğu belirlenen müteahhit, mühendis ve görevliler hakkında hızla soruşturma yürütüleceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma akşamı Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından 41 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi de yaralandı.

Depremin ardından 13 bin 346 binada hasar tespit çalışması yapıldı ve 378 binanın yıkıldığı açıklandı.

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