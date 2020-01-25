Elazığ'da yıkılan binanın enkazından yaralı çıkarılan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da yıkılan binanın enkazından yaralı çıkarılan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika

Elazığ'da yıkılan binanın enkazından yaralı çıkarılan kadın tedavi altına alındı

6 saat önce

Elazığ'da çöken binanın enkazdan yaralı çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da yıkılan binanın enkazından yaralı çıkarılan kadın tedavi altına alındı, System.String[]

Elazığ'da çöken binanın enkazdan yaralı çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.


Bu kapsamda Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken bir binada AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Gülsüm İ. enkazdan yaralı kurtarıldı.

Gülsüm İ, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:50 Kaynak: AA
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