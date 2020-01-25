Elazığ'da yıkılan binanın enkazından yaralı bir kadın daha çıkarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da yıkılan binanın enkazından yaralı bir kadın daha çıkarıldı

6 saat önce

Elazığ'da çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da yıkılan binanın enkazından yaralı bir kadın daha çıkarıldı, System.String[]

Elazığ'da çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadın daha yaralı çıkarıldı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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