ELAZIĞ'DA YIKILMA RİSKİ OLAN BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA YIKILMA RİSKİ OLAN BİNA BOŞALTILDI

6 saat önce

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir bina çökme tehlikesine karşı saat 17.00 sıralarında boşaltıldı.

ELAZIĞ'DA YIKILMA RİSKİ OLAN BİNA BOŞALTILDI, System.String[]

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir bina çökme tehlikesine karşı saat 17.00 sıralarında boşaltıldı. Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı binada yaşayanlar binayı boşalttıktan sonra ekiplere haber verdi. Bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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ELAZIĞ


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:24 Kaynak: DHA
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