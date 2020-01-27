ELAZIĞ'DA YIKILMA RİSKİ OLAN BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika

ELAZIĞ'DA YIKILMA RİSKİ OLAN BİNA BOŞALTILDI
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Elazığ İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir bina çökme tehlikesine karşı saat 17.00 sıralarında boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:24 Kaynak: DHA
Elazığ İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir bina çökme tehlikesine karşı saat 17.00 sıralarında boşaltıldı. Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı binada yaşayanlar binayı boşalttıktan sonra ekiplere haber verdi. Bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
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