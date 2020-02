Elazığ'da yıkım öncesi operatörün bayrak hassasiyeti - Son Dakika

Elazığ'da yıkım kararı verilen binanın girişindeki kapıda kalan Türk bayrağını fark eden operatör Hıdır Demir, Türk bayrağını alarak gönülleri fethetti.



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası bir çok binaya yıkım kararı verildi. Yıkım çalışmaları kent genelinde belirlenen noktalarda aralıksız devam ediyor. Kültür Mahallesi'nde de acil yıkım kararı verilen bir binanın girişinde bulunan Türk bayrağını iş makinesi operatörü Hıdır Demir fark etti. Yıkım öncesi Demir'in ilk olarak binada bulunan Türk bayrağını yanına alması ve kendi iş makinesine asması vatandaşlar tarafından da meraklı gözlerle izledi.



Her yıkımdan önce tehlikeli olmasına rağmen mutlaka binaları kontrol ettikleri ve Türk bayrağını da görünce alıp makinesine astığını belirten Makas Operatörü Hıdır Demir, "Geldiğimiz her binanın içini geziyoruz. Tehlikeli de bayrağımız ve Kur'an-ı Kerim olduğu için önce binaları gezeriz. İnsanlar içeride olursa onları da boşaltırız. Kur'anı Kerimi, bayrağımız alıyoruz, insanlara bakıyoruz. Ter temiz yıkmaya çalışıyoruz. Önce bir dükkanın içerisinde bir bayrak vardı onu aldık, ondan sonra da bayrağımız sallanıyordu onu gördük. Genelde makinemize asarız ve bende de aslında bayrak hastalığı var. Bayrak bizim her şeyimiz, şanımız ve şerefimiz. Ben aslen Tunceliliyim, ben kürdüm ama sonuçta bu ülkede yaşıyoruz hepimiz Türk'üz" ifadelerini kullandı.



Bayrağın binadan alınmasının ardından Kültür Mahallesi'ndeki 1978 yılında yapılan 6 katlı kültür apartmanının yıkım çalışması başladı. - ELAZIĞ