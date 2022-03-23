Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü - Son Dakika
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Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü

23.03.2022 11:15
Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü

Elazığ'da yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi sonucu kepçe operatörü moloz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Elazığ'da yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi sonucu kepçe operatörü moloz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Elazığ'da farklı tarihlerde meydana gelen 6.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler sonucu kent genelinde birçok bina ağır hasar raporu aldı. Yürütülen çalışmalarla birlikte kent genelindeki ağır hasarlı binaların yıkımı da devam ediyor. Bu kapsamda Rüstempaşa Mahallesi Hasan Bahadır Sokak'ta yıkımı gerçekleştirilen bir bina, kepçe operatörünün 3'üncü kolona vurmasıyla çöktü. Kepçe operatörü, çöken binanın molozları altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından binanın yıkımına devam edildi. - ELAZIĞ

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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü - Son Dakika


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