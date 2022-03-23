Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü

23.03.2022 20:31

- Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü Elazığ'da yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi sonucu kepçe operatörü moloz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

- Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü

ELAZIĞ - Elazığ'da yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi sonucu kepçe operatörü moloz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Elazığ'da farklı tarihlerde meydana gelen 6.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler sonucu kent genelinde birçok bina ağır hasar raporu aldı. Yürütülen çalışmalarla birlikte kent genelindeki ağır hasarlı binaların yıkımı da devam ediyor. Bu kapsamda Rüstempaşa mahallesi Hasan Bahadır Sokakta yıkımı gerçekleştirilen bir bina, kepçe operatörünün 3'üncü kolona vurmasıyla çöktü. Kepçe operatörü çöken binanın molozları altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından binanın yıkımına devam edildi.

Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü
Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü
Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü

YORUMLAR
500
ELAZIĞ'DA 3 MİLYON TIBBİ VE AROMATİK FİDE ÜRETİLECEK ELAZIĞ'DA 3 MİLYON TIBBİ VE AROMATİK FİDE ÜRETİLECEK Elazığ'da tarım arazileri dron ile ilaçlanabilecek Elazığ'da tarım arazileri dron ile ilaçlanabilecek

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 20:36:31. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da yıkımına başlanan bina çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement