Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı
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Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı

52 dakika önce

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde yol ortasında 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi.

Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde yol ortasında 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi.
Beyelması köyü mevkiinde otomobiliyle yolculuk yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, yolda 2 yılanın birbirine kenetlendiğini gördü. Aracını durduran sürücü, cep telefonu kamerasıyla 2 yılanın dans edercesine hareketlerini görüntüledi. Yılanlar, çftleşme dansının ardından bölgeden uzaklaşarak, gözden kayboldu. 

 


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:08 Kaynak: DHA
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