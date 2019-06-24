Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı
1 saat önce
ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde yol ortasında 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:22 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde yol ortasında 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi.
Beyelması köyü mevkiinde otomobiliyle yolculuk yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, yolda 2 yılanın birbirine kenetlendiğini gördü. Aracını durduran sürücü, cep telefonu kamerasıyla 2 yılanın dans edercesine hareketlerini görüntüledi. Yılanlar, çftleşme dansının ardından bölgeden uzaklaşarak, gözden kayboldu.
- Elazığ
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