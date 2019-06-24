Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı

1 saat önce

Elazığ'da yılanların çiftleşme dansıElazığ'ın Ağın ilçesinde yol ortasında 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi.

Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde yol ortasında 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi.
Beyelması köyü mevkiinde otomobiliyle yolculuk yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, yolda 2 yılanın birbirine kenetlendiğini gördü. Aracını durduran sürücü, cep telefonu kamerasıyla 2 yılanın dans edercesine hareketlerini görüntüledi. Yılanlar, çftleşme dansının ardından bölgeden uzaklaşarak, gözden kayboldu.
Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:24 Kaynak: DHA
Ağın, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük hatası 400 milyar dolara mal oldu AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü Tirmit mantarı tezgahlardaki yerini aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:36:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]