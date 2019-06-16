Elazığ'da yılanların dansı görüntülendi

Elazığ'da bir köyde yılanların dansı görüntülendi.

Elazığ'da bir köyde yılanların dansı görüntülendi.



Merkeze bağlı Elmapınarı köyünde bir tarlada 2 yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. O anı gören vatandaşlardan biri cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti. Yılanlar bir süre sonra ekinlerin arasında kayboldu.



Yılanların bu hareketinin çiftleşme dansı olarak yorumlandığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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