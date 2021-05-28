Yıldırım düşmesi sonucu mera alanında yangın çıktı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu mera alanında çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Yahyalı mezrasında yıldırım isabet eden mera alanında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Keban Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangın, köy sakinlerinin de yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Yangında 50 dönüm mera alanı zarar gördü.
Kaynak: AA
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