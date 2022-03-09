Elazığ'da yılın ilk 2 ayındaki 352 trafik kazasında 4 kişi öldü, 173 kişi de yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da yılın ilk 2 ayındaki 352 trafik kazasında 4 kişi öldü, 173 kişi de yaralandı

09.03.2022 10:42
Elazığ'da yılın ilk 2 ayındaki 352 trafik kazasında 4 kişi öldü, 173 kişi de yaralandı

Elazığ'da yeni yılın ilk 2 ayında meydana gelen 352 kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 173 kişi de yaralandı.

Elazığ'da yeni yılın ilk 2 ayında meydana gelen 352 kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 173 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yeni yılın ilk 2 ayında Elazığ'da meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre kent genelinde ocak ve şubat aylarında meydana gelen toplamda 352 kazada 4 kişi hayatını kaybederken 173 kişi de yaralandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da yılın ilk 2 ayındaki 352 trafik kazasında 4 kişi öldü, 173 kişi de yaralandı

YORUMLAR
500
Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Elazığlı muhtarları kabul etti Son dakika haberleri | Bakan Soylu, Elazığlı muhtarları kabul etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tragger, Elazığ, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yılın ilk 2 ayındaki 352 trafik kazasında 4 kişi öldü, 173 kişi de yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Hülya Avşar, Cemal Güzelci'ye ikinci bir şans verdi!
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...
10:17 ABD'nin B planı gün yüzüne çıktı! Rus petrolü yerine, Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşacak
10:12 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi
10:10 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
10:04 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler oldu? Azra gerçekleri öğrenebildi mi?
10:03 Chelsea, kime satılacak? Bitlisli aşiret ağasının rakipleri zorlu çıktı
09:59 Semboller savaşı! Rusların 'Z' sembolüne karşı Ukraynalıların Nazilere mal olan 'kara güneş'i!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:49:35. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da yılın ilk 2 ayındaki 352 trafik kazasında 4 kişi öldü, 173 kişi de yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement