Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yılın İlk Bebeği "Bahar Mila" Oldu

Elazığ'da Yılın İlk Bebeği "Bahar Mila" Oldu

52 dakika önce

Elazığ'da 2019 yılının ilk bebeği 00.08'de dünyaya gelen "Bahar Mila" oldu.

Elazığ'da Yılın İlk Bebeği
Elazığ'da 2019 yılının ilk bebeği 00.08'de dünyaya gelen "Bahar Mila" oldu.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Doğum Servisinde, saat 00.08'de yeni yılın bebeği dünyaya geldi. Karakoçan ilçesinde ikamet eden Muhammed ve Canan Nursever çiftinin ilk çocukları 3 kilo 200 gram olarak doğdu. Nursever çifti bebeklerine "Bahar Mila" adını verdi.

Muhammed Nursever, ilk çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. 2019 yılının ülke, millete ve vatana hayırlı uğurlu olsun diyen baba Nursever,"Yeni yılın ülkemize, sağlık, sıhhat ve huzur getirsin. 2019 yılı başta devletimiz olmak üzere herkese iyi gelmesini diliyorum. İlk çocuğum olduğu için biraz heyecanlıyım" dedi.

Bahar Mila bebeği, Vali Yardımcıları Mustafa Gül ile Uhud Emre Koyuncu, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Öztürk ve hastane çalışanları ziyaret ederek altın takıp, aileye çiçek verdi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel
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