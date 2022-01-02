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Elazığ'da yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Elazığ'da yılın ilk karı yağdı

02.01.2022 17:18

Elazığ'da yılın ilk karı yağdı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Elazığ'da beklenen kar yağışı başladı.

Elazığ'da yılın ilk karı yağdı

ELAZIĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Elazığ'da beklenen kar yağışı başladı.

Meteorolojinin sıcaklık düşüşü ve yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da kar yağışı başladı. İl merkezinde hafif yağan kar, yüksek kesimlerde ve bazı ilçeler etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren bölge genelindeki kar yağışları ile birlikte yer yer kuvvetli rüzgar beklendiğini aktaran Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bağlantı yolları ile karayolu geçitlerinin yüksek kesimlerinde yer yer kar birikintisi ve tipi oluşma riski sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kar yağışının böyle devam etmesini umduğunu belirten vatandaşlardan Emrah Elagöz, "2022 Yılının ilk karı yağdı. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kar yağışı devam eder. Bereketli olur. İnşallah geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız. Pandemi de bir an önce bitter. İnsanlar arabalarına kış lastiği taksalar iyi olur" dedi.

Vatandaşın dışarı çıkarken sıkı giyinmesi gerektiğini aktaran Taha Uğurlu, "İnşallah kar yağışının devamı gelir. Sürücülere kış lastiğini takmalarını öneriyorum. Böyle devam ederse okulların tatil olma ihtimali de var. Yazılılarımız da başlıyor, bakalım kısmet. Vatandaşa sıkı giyinmelerini öneriyorum. Hava buz gibi, donuyoruz" diye konuştu.

Elazığ'da yılın ilk karı yağdı
Elazığ'da yılın ilk karı yağdı
Elazığ'da yılın ilk karı yağdı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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