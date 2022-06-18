Elazığ'da YKS'nin ilk oturum heyecanı başladı

ELAZIĞ - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başladı. Birçok öğrenci sınava saatinde yetişmek için zamanla yarıştı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da YKS heyecanı başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinde sınavın ilk oturumu olan TYT için sınava gireceği okulun yolunu tuttu. Zamanında gelen adaylar görevlilerin arama yapmasıyla tek tek içeri girerek yerlerini alırken, yakınları da bina önünde Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Sınava giren kardeşiyle beraber kendisinin de çok heyecanlı olduğunu dile getiren Haskar Edemen, "Kardeşimi bekliyorum. Çok çalıştı, emeklerinden dolayı heyecanlıyım. İnşallah kazanır. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Onunla beraber bizde heyecanlıyız. İnşallah sınavı iyi geçer. Kardeşim adalet bölümünü okumak istiyor. Lisede de o bölümü okumuştu yine bu bölümden devam etmek istiyor. Bu sene ikinci kez girecek. Her zaman yanındayız. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın" dedi.

Sınava ikinci kez gireceği için heyecan hissetmediğini aktaran Batuhan Taha Keleşoğlu, "Heyecanım yok, soğukkanlı bir insanım. Zaten deneyimliyim mezun bir öğrenciyim. Sınava gireceğiz, yapacağız ve çıkacağız. Sınava ikinci kez giriyorum. Hedefim Harp Okulu, subaylık düşünüyorum. Harp Okulu düşündüğümüzden dolayı bu sınav da bizim için çok önemli. O yüzden hakkımızda hayırlısı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkes ne kadar emek vermişse ona göre versin. İnşallah sınav güzel geçer, herkese başarılar" diye konuştu.

Diş hekimi olmak isteyen kızını beklediğini aktaran Mehmet Zahit Açmaz, "Kızımı bekleyeceğim. Biz de çok heyecanlıyız. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah hepsinin gönlüne göre olur. Kızım diş hekimi olmak istiyor bakalım hayırlısı olur inşallah" şeklinde konuştu.

Hedefinde tıp fakültesi olduğunu belirten Kadir Dilek, "Sınava gireceğimden ötürü çok heyecanlıyım. Sınava girecek olan insanları görünce insan daha da heyecanlanıyor. Yapacak bir şey yok gireceğiz çıkacağız inşallah. İkinci defa giriyorum. Hedefimde tıp fakültesi var. Çok çalıştım ama yine de sınav girmeden belli olmuyor. Ne yapacağımızı o zaman göreceğiz, sınavdan sonra her şey belli olur" dedi.