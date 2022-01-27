Üye Girişi
Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü - Son Dakika

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü

27.01.2022 20:41

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktüELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü.

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü

ELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü.

Elazığ'da yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Arıcak ilçesine bağlı Erbağı ve Yoğunbilek köyünde 3 evin çatısı, yoğun kar birikintisi nedeni ile çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar kar birikintilerini temizleyip çatıları onarmaya başladı.

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü
Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü
Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü

YORUMLAR
500

Arıcak, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü - Son Dakika


19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor 19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor         
20:32
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı         
15:38
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
20:32 19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor
20:19 Son Dakika: MGK toplantısından Rusya-Ukrayna vurgusu! Taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu
20:14 Son Dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
20:01 Burak Elmas'tan Galatasaray'ın ağır topuna beklenmedik teklif!
20:00 Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık
19:43 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmeden önce görüştüğü Fikret Orman konuştu!
19:21 Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi
19:21 Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler
19:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları
19:03 Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 20:51:10. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile 3 evin çatısı çöktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement