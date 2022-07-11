ELAZIĞ'DA YOL KONTROLÜNDE ALEX'İN TEPKİ VERDİĞİ BÖLMEDE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA YOL KONTROLÜNDE ALEX'İN TEPKİ VERDİĞİ BÖLMEDE UYUŞTURUCU BULUNDU

11.07.2022 21:36

ELAZIĞ'da, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Alex' tarafından verilen tepki üzerine arama yapan polis ekipleri 50,80 gram metamfetamin ele geçirdi.

ELAZIĞ'da, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Alex' tarafından verilen tepki üzerine arama yapan polis ekipleri 50,80 gram metamfetamin ele geçirdi. Polisin gözaltına aldığı 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında Diyarbakır karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Narkotik dedektör köpek 'Alex' de ekeplere destek verdi. Kontrol edilen araçta Alex'in tepki verdiği bölmede yapılan detaylı aramada 50,80 gram metamfetamin bulundu. Polis, otomobilde bulunan F.Ö (36), F.K. (24), A.Ç. (25), B.N. (25) ve A.E.P.'yi (24) gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.Ö. ve B.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA YOL KONTROLÜNDE ALEX'İN TEPKİ VERDİĞİ BÖLMEDE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA YOL KONTROLÜNDE ALEX'İN TEPKİ VERDİĞİ BÖLMEDE UYUŞTURUCU BULUNDU - Son Dakika
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