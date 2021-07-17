Elazığ'da yolcu gibi minibüse binen kedi, çarşı merkezine kadar yolculuk yaptı - Son Dakika

Elazığ'da caddenin kenarında bekleyen bir kedi, minibüse binip yaklaşık 4 kilometre yolculuk yaptıktan sonra şehir merkezinde indi. O anlar yolcuların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Elazığ'da Abdullahpaşa-çarşı seferi yapan minibüse yolcuların yanı sıra bir sokak kedisi bindi. Abdullahpaşa Mahallesi'nde minibüse binen yavru sokak kedisi çarşı merkezine kadar gelerek burada yolcularla birlikte minibüsten indi. Vatandaşlarla birlikte yolculuk eden kedi, yolcuların ilgi odağı oldu.

Minibüs ile çarşıya gelen kedi daha sonra vatandaşlar tarafından trafiğin az olduğu yerde kendi yaşam alanına bırakıldı. - ELAZIĞ