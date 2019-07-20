Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Gemtepe köyüne yolcu taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 P 4111 plakalı yolcu minibüsü, Köklüce köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Palu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Palu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Babadan kaza yapan oğluna alkışlı sitem: Aferin size

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 23:33:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]