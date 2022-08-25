Kaza, merkez Cahit Dalokay Caddesi sebze hali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 K 4273 plakalı Elazığ- Kovancılar seferi yapan yolcu minibüsü ile 23 ACK 268 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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