Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

25.08.2022 19:14
Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Cezayir Akdoğan (58) idaresindeki 23 K 4273 plakalı yolcu minibüsü ile Asiye Baran'ın (20) kullandığı 23 ACK 268 plakalı otomobil Cahit Dalokay Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü Baran ve otomobildeki Mehmet (38), Kadriye (46), Asmin (12), Gurbet (36) ve Fatma Baran (16) ile minibüste bulunan Garip Can (39) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cezayir, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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