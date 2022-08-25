Elazığ'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

25.08.2022 20:05
Elazığ'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

ELAZIĞ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Cahit Dalokay Caddesi Yeni Sebze Hali kavşağında meydana geldi. A.B. (20) yönetimindeki 23 ACK 268 plakalı otomobil ile C.A.'nın (58) kullandığı 23 K4273 plakalı Elazığ- Kovancılar seferi yapan yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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