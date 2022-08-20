Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin seyahat ettiği minibüsü kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

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