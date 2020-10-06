Elazığ'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da çantasında 82 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Çantasında 82 gram kokain bulunan M.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:31 - Kaynak: AA
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