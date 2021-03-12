Yolcu otobüsüyle çarpışan ticari araç tarlaya devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsüyle çarpışan ticari araç tarlaya devrildi: 1 yaralı
12.03.2021 19:15
Elazığ'da yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Elazığ'da yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Seyfullah Demirtaş yönetimindeki 23 AAR 544 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Bingöl kara yolunun 11. kilometresinde Faruk Erdem idaresindeki 12 AN 666 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki tarlaya devrildi.
Otobüsteki yolcuların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Seyfullah Demirtaş'ı Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı.
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